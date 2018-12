Super Smash Bros Ultimate: annunciato l'evento Mario e il suo Mondo

Nintendo ha annunciato un nuovo evento di Super Smash Bros Ultimate dedicato a Super Mario: l'evento speciale inizierà venerdì 28 dicembre e andrà avanti fino al primo gennaio 2019.

"L'evento di 5 giorni Mario e il suo Mondo inizierà il 28/12 in Super Smash Bros Ultimate! Nel tabellone appariranno tanti spiriti della serie Super Mario Bros. Sconfiggili per ottenere gettoni extra. Alcuni spiriti sono esclusivi di questo evento!" Tra gli spiriti citati, alcuni compariranno esclusivamente in determinate fasce orarie, tra questi citiamo Fungo Scatto Dorato (dalle 07:00 alle 09:00), Acque Selvagge (dalle 11:00 alle 23:00) e Dado (dalle 03:00 alle 15:00).

Nelle scorse ore il produttore Masahiro Sakurai ha affermato che la compagnia sta indagando per capire le origini dei problemi di matchmaking che affliggono Super Smash Bros Ultimate e che stanno parzialmente limitando le prestazioni del multiplayer online.