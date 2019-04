Super Smash Bros Ultimate: annunciato l'evento speciale 'Castlevania: Sinfonia di Spiriti'

Poco dopo l'annuncio dell'imminente esordio del protagonista di Persona 5 in Super Smash Bros Ultimate, arrivano ulteriori novità per l'apprezzato picchiaduro della Casa di Kyoto!

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, infatti, Nintendo Italia ha annunciato un evento piuttosto speciale in programma per il Titolo. Super Smash Bros Ultimate si prepara infatti ad accogliere "Castlevania: Sinfonia di Spiriti", un appuntamento della durata di tre giorni, dedicato alla celebre saga videoludica di Castlevania. Nel corso di quest'ultimo, all'interno di Super Smash Bros Ultimate sarà disponibile nel tabellone una "epica raccolta di spiriti della Serie Castlevania". Sconfiggendoli in un incontro, Giocatori e Giocatrici potranno ottenere un numero di gettoni maggiore rispetto al solito. L'evento "Castlevania: Sinfonia di Spiriti" avrà inizio questa settimana: precisamente il giorno venerdì 19 aprile! Siete felici di questa iniziativa?



Cogliamo l'occasione per ricordare a Lettori e Lettrici che a partire da domani, giovedì 18 aprile, il personaggio di Joker farà il suo atteso debutto in Super Smash Bros Ultimate. Per celebrare l'avvenimento, la Casa di Kyoto ha pubblicato un Trailer dedicato. Recentemente, inoltre, il picchiaduro esclusiva Nintendo Switch è stato protagonista di un importante competizione tenutasi a Milano, di cui il nostro Giovanni Calgaro ha fornito un accurato resoconto all'interno di uno speciale sulla SSB European Team Cup 2019.