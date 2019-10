Super Smash Bros. Ultimate: arriva Heavyweight, il torneo dedicato ai 'pesi massimi'

Questo weekend segnerà l'arrivo di un nuovo torneo su Super Smash Bros. Ultimate, che si chiamerà "Heavyweight" e sarà dedicato ai "pesi massimi" del gioco. Nintendo non è nuova a questo genere di tornei a tema, dato che già ne abbiamo avuti diversi in passato.

Ad Agosto infatti il tema era Eroi contro Cattivi, mentre il torneo di Settembre di Smash vedeva battersi fra di loro tutti i personaggi a tema con il mondo di Super Mario. Durante queste sfide, i giocatori possono competere in battaglie online, scegliendo solo i personaggi ai quali è dedicato l'evento.

Come dicevamo, questo mese il torneo sarà dedicato agli "Heavyweights", ossia ai personaggi più grossi e pesanti presenti nel gioco. La lista include dunque: Donkey Kong, Samus, Dark Samus, Bowser, Ganondorf, Wario, Ike, King Dedede, Bowser Jr., Ridley, Simon, Richter, King K. Rool, Incineroar, e Pianta Piranha.

Heavyweights inizierà il 18 Ottobre e sarà disponibile per tutto il weekend. Non si tratta certo dell'unica novità in arrivo nel celebre brawler di Nintendo: nel mese di novembre ad esempio, Terry Bogard di Fatal Fury entrerà nel roster dei personaggi di Super Smash Bros. Ultimate, e la casa di Kyoto ha ancora diversi progetti in serbo e altri lottatori da aggiungere.