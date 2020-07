Super Smash Bros Ultimate: arriva Ninja, la star di Fortnite introdotta con una mod

Ninja Joins the Fight! O forse no? Il popolare stramer di Fortnite (al secolo Tyler Blevins) è protagonista di una mod di Super Smash Bros Ultimate, il celebre Ninja è ora disponibile come nuovo personaggio del roster.

Il modder CashClay ha utilizzato il modello di Solid Snake per dare vita al personaggio di Ninja, utilizzando la skin di Fortnite Stagione 2 e aggiungendo voci, animazioni ed effetti sonori, non un semplice reskin dunque ma un modello completamente dettagliato e personalizzato per rispecchiare i canoni estetici ben noti di Ninja, dal caratteristico colore blu della tuta ai capelli colorati. Potete scaricare la mod di Ninja da GameBanana, i primi commenti sembrano essere positivi... e voi cosa ne pensate?

L'ultimo vero eroe del roster di Super Smash Bros Ultimate è Min Min di ARMS, il personaggio ha fatto la sua comparsa come DLC lo scorso mese di giugno, Sakurai ha dichiarato che continuerà a supportare il progetto con nuovi lottatori inoltre in autunno usciranno anche due nuovi Amiibo di Super Smash Bros, ovvero Joker di Persona 5 e L'Eroe di Dragon Quest.