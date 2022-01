Super Smash Bros Ultimate: arriva lo Spirito di Evil Ryu per i 35 anni di Street Fighter

I festeggiamenti per il 35° anniversario di Street Fighter continuano e, dopo aver appreso dell'imminente annuncio del prossimo capitolo della serie di picchiaduro, ecco che arriva anche un mini-evento all'interno di Super Smash Bros Ultimate, esclusiva Nintendo Switch in cui sono disponibili due diversi lottatori del gioco Capcom: Ryu e Ken.

Stando a quanto dichiarato sul profilo Twitter ufficiale giapponese di Super Smash Bros Ultimate, il prossimo venerdì 14 gennaio 2022 verrà attivato un evento interamente dedicato ad Evil Ryu, la versione malvagia del celebre combattente. Durante l'evento, la cui durata dovrebbe essere di cinque giorni, i possessori del gioco sulla console ibrida Nintendo avranno l'opportunità di sbloccare lo Spirito del lottatore in maniera molto simile a quanto accaduto qualche mese fa con lo Spirito di Metroid Dread. Al momento non è chiaro se questo contenuto aggiuntivo scomparirà dal gioco al termine dell'evento o se, come accaduto con lo Spirito di Samus, questo arriverà nel negozio come oggetto permanente.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che negli ultimi giorni di novembre 2021 è arrivato l'ultimo update per i lottatori di Super Smash Bros Ultimate, il quale non dovrebbe più ricevere modifiche consistenti in futuro.