Super Smash Bros. Ultimate: arrivano i protagonisti di Dragon Quest XI nel nuovo DLC

Il primo annuncio del Nintendo Direct andato in onda in occasione dell'E3 2019 è proprio il nuovo contenuto aggiuntivo in arrivo su Super Smash Bros. Ultimate, che verrà invaso dai protagonisti di Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Passata.

Grazie al nuovo DLC potremo quindi giocare nei panni di uno dei vari protagonisti della serie Square Enix, che con tutta probabilità saranno proposti sotto forma di Echo Fighters, ovvero disporranno di moveset molto simili seppur con qualche differenza. Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio dell'espansione, vi ricordiamo che la data d'uscita non è ancora stata annunciata, ma il suo debutto è previsto nel corso dell'estate 2019, ovvero tra non moltissimo.

A proposito, sapevate che è appena stata annunciata la data d'uscita ufficiale di Dragon Quest XI S:Echi di un'Era Passata su Nintendo Switch?