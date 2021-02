Super Smash Bros Ultimate: arrivano Pyra e Mythra da Xenoblade Chronicles 2

Nel corso del Nintendo Direct del 17 febbraio, gli sviluppatori di Sora Ltd. capitanati da Masahiro Sakurai hanno confermato l'arrivo in Super Smash Bros Ultimate per Switch di Pyra e Mythra da Xenoblade Chronicles 2.

Le due guerriere dell'action ruolistico di Monolith Soft costituiscono il quarto contenuto aggiuntivo legato all'offerta post-lancio del Fighters Pass 2 di SSBU. Pyra e Mythra andranno così ad aggiungersi al già ampio roster di combattenti che, nell'ultimo periodo, ha visto l'ingresso anche di Min Min dall'universo platform-picchiaduro di Arms, delle mascotte di Minecraft Steve e Alex e del villain di Final Fantasy 7 Sephirot.

Come per tutti gli altri personaggi aggiuntivi di questo e del precedente Fighters Pass, anche stavolta chi desidera arricchire il proprio catalogo di combattenti senza acquistare il Pass potrà farlo scegliendo di pagare soltanto il DLC legato, appunto, a Pyra e Mythra.

Come spiegato dal team di Sora Ltd. nel corso del Direct, le due appartenenti alla dimensione sci-fi di Xenoblade Chronicles 2 vanteranno un proprio set di attacchi e una rosa particolarmente ampia di tecniche di combattimento, con abilità specifiche che sapranno rendere ancora più immersiva e originale l'esperienza offerta dal kolossal brawler in esclusiva per Nintendo Switch. Rimaniamo in attesa di ricevere maggiori informazioni su questo pacchetto aggiuntivo: nel frattempo, date un'occhiata al video di presentazione del DLC di Super Smash Bros Ultimate con le due guerriere di Xenoblade Chronicles 2.