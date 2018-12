Super Smash Bros Ultimate: Sakurai e Fils-Aime sulla presenza di Personaggi di Terze Parti

Super Smash Bros Ultimate è fianlmente disponibile sulle nostre console ibride, con un'enorme quantità di contenuti, stage e lottatori. Il roster di questi ultimi, tuttavia, potrebbe espandere ulteriormente i propri orizzonti.

In occasione dei recenti The Game Awards 2018, Nintendo ha svelato, decisamente a sorpresa, che il primo DLC di Super Smash Bros Ultimate includerà un personaggio d'eccezione: Joker di Persona 5! Il quinto capitolo dell'apprezzata serie Persona è infatti stato pubblicato in esclusiva su Playstation 4 e la presenza del suo protagonista nel roster di Super Smash Bros Ultimate ha sollevato diversi interrogativi.

In merito al processo di selezione dei personaggi provenienti da giochi di Terze Parti all'interno del picchiaduro Nintendo, si sono recentemente pronunciati il Director di Super Smash Bros Ultimate, Sakurai, e il Presidente di Nintendo America, Reggie Fils-Aime. In occasione di un'intervista rilasciata ad EDGE, il primo ha dichiarato: "Ci sono casi in cui incontro io stesso i creatori originali una o due volte, ma in generale le comunicazioni sono portate avanti da Nintendo. [...] Abbiamo apportato alcuni cambiamenti per fare in modo che personaggi realistici e altri in stile cartoonesco potessero apparire sul medesimo schermo in un modo che apparisse naturale [...], anche i movimenti dei personaggi sono sviluppati con lo stile di Smash Bros". Il risultato finale di questo lavoro di "adattamento" viene poi sottoposto al creatore originale, del quale si cercano di soddisfare ulteriori necessità o richieste.



Interessanti anche le parole di Reggie Fils-Aime, che, sulla presenza di Joker, ha dichiarato ad IGN: "È emblematico dell'approccio che Mister Sakurai e il team stanno adottando nei confronti dei DLC. Vuole personaggi che siano unici, differenti, da introdurre nell'universo di Smash Bros. Quindi sarà tremendamente entusiasmante". Dichiarazioni sicuramente intriganti, che farebbero forse addirittura supporre che le sorprese non siano ancora finite. C'è qualche particolare personaggio proveniente da un IP non Nintendo che vorreste veder combattere sugli stage di Super Smash Bros Ultimate?