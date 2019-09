Super Smash Bros Ultimate: in arrivo un evento dedicato agli spiriti di Daemon X Machina

Il supporto di Nintendo a Super Smash Bros. Ultimate sembra non volersi fermare mai, ed è una delle ragioni dello straordinario successo dell'ultimo capitolo del celebre videogame. L'incarnazione di Nintendo Switch del brawler continua infatti ad arricchirsi di contenuti.

E come può sembrare ovvio per un capitolo così complesso e ricco di personaggi e collaborazioni, la Grande N prosegue nell'effettuare crossover che spesso si rivelano molto apprezzati dal pubblico, ed annuncia un nuovo evento dedicato agli spiriti e in tema con Daemon X Machina.

Ancora privo di un nome ufficiale, l'ultima novità del gioco avrà inizio il 27 Settembre, un venerdì come di consueto, e durerà anche oltre il weekend, per un totale di cinque giorni in cui i giocatori potranno cercare di ottenere gli spiriti dedicati alla nuova esclusiva Nintendo (a proposito, sul nostro sito trovate la recensione di Daemon X Machina per approfondire). Che ne pensate di questo nuovo evento? Siete curiosi di scoprire i nuovi spiriti che entreranno a far parte del gioco?

Solo poco tempo fa, era stato inaugurato un torneo dedicato ai personaggi del mondo di Mario in Super Spash Bros. Ultimate.

Recentemente Super Smash Bros. Ultimate è stato definito come l'ultima eredità di Satoru Iwata dallo stesso Masahiro Sakurai, che ha ricordato così il compianto presidente Nintendo.