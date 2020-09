Super Smash Bros Ultimate: in arrivo il reveal del nuovo personaggio!

Nintendo e gli sviluppatori di Sora Ltd fissano la data del nuovo evento digitale che farà da sfondo alla presentazione del prossimo personaggio di Super Smash Bros Ultimate.

Il reveal del nuovo lottatore e, con esso, dei relativi contenuti aggiuntivi tra arene, abilità ed elementi di gameplay inediti, avrà luogo alle ore 16:00 italiane di domani, giovedì 1 ottobre.

L'evento organizzato dagli sviluppatori nipponici sarà diviso in due fasi: la prima, della durata di circa 3 minuti, sarà occupata da un video che illustrerà le novità in arrivo in SSBU su Nintendo Switch, mentre la seconda sarà dedicata al messaggio condiviso dal direttore Masahiro Sakurai.

A chi ci segue, ricordiamo che con l'ultimo personaggio integrato nel Fighters Pass Volume 2 abbiamo assistito all'ingresso di Min Min di ARMS in Super Smash Bros Ultimate. Il tweet di Nintendo che accompagna l'annuncio dell'evento di presentazione del nuovo combattente non fornisce ulteriori anticipazioni sulla sua identità o tantomeno sui contenuti del DLC, di conseguenza bisognerà attendere fino alle ore 16:00 di domani per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Sora Ltd.

In attesa di assistere all'evento pianificato dal team guidato da Sakurai, vi rimandiamo alla nostra guida per diventare campioni in Super Smash Bros Ultimate, con tanti consigli per affinare le proprie tecniche di combattimento con il celebre picchiaduro brawler in esclusiva su Nintendo Switch.