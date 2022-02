Super Smash Bros Ultimate, aumentano gli Amiibo: data per Min Min, ma non per Minecraft

Con l'ingresso nell'arena di Sora, direttamente da Kingdom Hearts, si è concluso il programma di ampliamento del roster del picchiaduro Nintendo, ma questo non significa che non siano previste ulteriori novità per il titolo.

Dal team del colosso di Kyoto, giungono ad esempio ora aggiornamenti sulla pubblicazione dei nuovi Amiibo dedicati a Super Smash Bros Ultimate. Dalla filiale di Nintendo Italia, come potete verificare in calce a questa news, apprendiamo che la statuetta dedicata a Min Min ha ora una data di uscita definitiva. L'eroina tratta dall'universo di ARMS si guadagnerà infatti il proprio Amiibo ufficiale a partire dal prossimo 29 aprile 2022. Per festeggiare la notizia, il cinguettio di Nintendo Italia propone anche una breve clip video per offrire una panoramica dell'oggetto.



Brutte notizie invece per gli appassionati di Minecraft che frequentano i lidi di Super Smash Bros Ultimate. Sempre da Nintendo Italia apprendiamo infatti che i due Amiibo a tema Minecraft, raffiguranti gli iconici personaggi Alex e Steve, non riusciranno infatti a raggiungere gli scaffali europei in tempo per la primavera di quest'anno, come precedentemente annunciato. A causa di problemi con gli approvvigionamenti, infatti, la commercializzazione delle due statuette della linea Super Smash Bros Ultimate è ora prevista per un generico 2022.