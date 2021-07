Super Smash Bros Ultimate, aumentano gli Spiriti: tornano Monster Hunter e Super Mario

Con un supporto post lancio ricchissimo, Super Smash Bros Ultimate accoglie ormai da anni eventi speciali, partnership, nuovi stage e combattenti in forma di DLC.

Tra le iniziative più frequenti organizzate da Nintendo, possiamo sicuramente citare l'aggiunta di nuovi Spiriti all'interno del gioco. Spesso, questi ultimi sono però disponibili solamente per un periodo di tempo limitato, con eventi speciali legati al debutto di altri giochi Nintendo Switch. Ora, il colosso di Kyoto ha però deciso di consentire ad alcuni Spiriti di tornare nel roster per aggiungersi all'offerta di Super Smash Bros Ultimate in maniera permanente.

Come potete verificare in calce a questa news, la scelta è ricaduta nello specifico sugli Spiriti a tema Monster Hunter Rise e Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Nello specifico, gli appassionati dell'hunting game di Capcom possono ora avere accesso agli Spiriti raffiguranti Magnamalo, Palamute e Palico. Gli amanti del platforming 3D proposto dalla riedizione del gioco Nintendo Switch possono invece dirigere il proprio interesse verso gli Spiriti raffiguranti Fury Bowser, i Kitten e Giga Cat Mario.



Ricordiamo che di recente anche Kazuya si è unito al roster di Super Smash Bros Ultimate, in qualità di lottatore DLC. Prossimamente, ha confermato Sakurai, arriverà l'annuncio dell'ultimo DLC di Super Smash Bros Ultimate.