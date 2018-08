Super Smash Bros Ultimate: avvistato il bundle con Nintendo Switch

Super Smash Bros Ultimate è uno dei titoli più importanti della line-up Switch del 2018, non stupisce quindi che Nintendo abbia pensato ad un bundle che includa console e gioco, bundle trapelato in rete proprio nelle scorse ore, sebbene non sia ancora stato ufficializzato dalla casa di Kyoto.

La catena francese Carrefour si è resa protagonista di un leak diffondendo l'immagine di un bundle Switch dedicato a Super Smash Bros Ultimate che include console e controller con grafiche personalizzate, oltre ad una copia (non è chiaro se fisica o digitale) del picchiaduro. Questo pacchetto si unirebbe al Pro Controller Smash Bros Limited Edition annunciato nella giornata di ieri, disponibile in edizione Standard e Special con custodia Steelbook in metallo. Confermato invece il bundle Super Smash Bros Limited Edition che include una copia retail del gioco, un controller GameCube e l'adattatore per usare il joypad su Switch.

Purtroppo la bassa risoluzione dell'immagine non permette di carprire altri dettagli sul bundle, restiamo in attesa di notizie ufficiali da parte di Nintendo. Ricordiamo che Super Smash Bros Ultimate arriverà nei negozi e su eShop il prossimo 7 dicembre, secondo gli analisti il gioco dominerà le classifiche natalizie insieme a Pokemon Let's Go, facendo aumentare la richiesta di Switch in Europa, Giappone e Nord America.