Super Smash Bros Ultimate, quali sono i bug più comuni? Sakurai risponde alla domanda

Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros. Ultimate, si è spesso esposto in prima linea su quel che concerne la sua grande produzione videoludica, affrontando temi che fungono da retrospettiva sul gioco o sul suo avvenire: per esempio,Masahiro Sakurai è cupo sul futuro di Super Smash Bros, come da lui dichiarato in un video.

Egli sostiene che nessuno possa prendere le sue redini, sottolineando l'importanza della sua figura tra le fila degli sviluppatori dietro Super Smash Bros, ed è anche per questo che egli è spesso pronto a fornire nuove informazioni sull'ultimo capitolo della serie. Nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Masahiro Sakurai ha parlato dei bug più comuni in Super Smash Bros Ultimate.

Nel far ciò, il director ha sottolineato come il processo di correzione degli errori presentatisi in fase di testing o dopo il day one del titolo siano spesso difficili da gestire, perché la risoluzione di uno può portare al presentarsi di altri bug. Ma quindi, quali sono gli errori più frequenti in Super Smash Bros Ultimate? In primo luogo troviamo le prese e i lanci che i combattenti facenti parte del roster possono realizzare.

La ragione dietro questo bug è relativa alle "contraddizioni di elaborazione" che possono venirsi a creare. Afferrare un combattente mentre è stata attivata una mossa speciale, così come l'accertarsi che nessun altro combattente entri in campo mentre a schermo vi è una scena di intermezzo, può provocare bug importanti per il software. A tutto questo, inoltre, è doveroso sommare l'importanza della presenza di quasi novanta combattenti, di innumerevoli moveset, ecc. In altre parole, i bug in Super Smash Bros Ultimate possono essere dietro l'angolo e non sono affatto semplici da gestire. Prima di salutarci, sapevate che Barack Obama è un patito di Smash Bros? Ecco il suo personaggio preferito!