Super Smash Bros Ultimate: in attesa di Byleth, arriva un regalo per gli utenti di NSO

In attesa del prossimo personaggio DLC di Super Smash Bros Ultimate, che arriverà più tardi insieme all'aggiornamento 7.0, tutti i giocatori abbonati al servizio Switch Online potranno usufruire di un regalo gratuito.

Mentre Byleth (di cui trovate il trailer di presentazione a questo link), personaggio di Fire Emblem: Three Houses, si prepara ad arricchire il roster di Super Smash Bros Ultimate, Nintendo ha deciso di regalare un Set di Allenamento degli Spiriti a tutti i giocatori abbonati al servizio Switch Online. Il pack contiene una serie di oggetti utili a far progredire velocemente i propri aiutanti, ed in particolare:

3.000 SP

100 Snack (S)

30 Snack (M)

5 Snack (L)

Per scaricare il regalo è sufficiente andare nell'Eshop e selezionare l'opzione Nintendo Switch Online. Il pacchetto comparirà nella lista delle offerte esclusive. In alternativa si può selezionare l'icona Eshop direttamente dal menù principale di Super Smash Bros Ultimate. Una gradita sorpresa in attesa dell'aggiornamento 7.0 che dovrebbe arrivare in serata. Intanto i fan azzardano le prime ipotesi sul prossimo personaggio in arrivo tirando in ballo Crash Bandicoot.