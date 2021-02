Super Smash Bros Ultimate: come si gioca in 2 su Nintendo Switch?

Super Smash Bros Ultimate include oltre 64 personaggi e tante modalità di gioco. Tra queste abbiamo, ovviamente le modalità in 2 giocatori, che offrono la possibilità di divertirvi in compagnia di un vostro amico. Vediamo quindi come giocare in 2 a Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch.

Per impostare una partita con due (o più) giocatori a Super Smash Bros Ultimate avete diverse possibilità, a seconda della modalità con la quale volete cimentarvi insieme a un amico. Innanzitutto, assicuratevi che tutti i Joy-Con (o i controller Pro) siano connessi alla console Switch. Poi, scegliete la modalità con cui volete giocare e seguite questi passaggi:

Incontro multigiocatore

Modalità in cui fino a 8 giocatori possono combattere collegandosi alla stessa Switch

Nel menu principale, selezionate Mischia, poi scegliete Incontro normale Il giocatore 1 può regolare le impostazioni come desidera per poi raggiungere la schermata di selezione del personaggio Scegliete il tipo di controller per ogni giocatore (ogni giocatore può scegliere fra un singolo Joy-Con, una coppia di controller Joy-Con o un Nintendo Switch Pro Controller). I giocatori che utilizzano un singolo Joy-Con devono tenere il controller in orizzontale e premere SL e SR in cima ad esso. I giocatori che utilizzano una coppia di controller Joy-Con devono tenerli in verticale e premere L e R in cima. I giocatori che usano il Nintendo Switch Pro Controller devono premere i pulsanti L e R sul dorso Una volta impostati i controller, ogni giocatore deve scegliere un personaggio. Completato questo passaggio, selezionate Tutto Pronto per iniziare a giocare

Gioco Online

Giocabile in singolo o in 2 giocatori, contro avversari da tutto il mondo

Nel menu principale, seleziona Online

Nota: Per usare questa funzione è necessario un account Nintendo con un’iscrizione attiva al servizio a pagamento Nintendo Switch Online Se appare un’informativa sul gioco online, leggila e poi seleziona OK Scegli Mischia per affrontare giocatori di tutto il mondo

Puoi anche selezionare Spettatore se preferisci guardare i combattimenti di altri giocatori, senza partecipare di persona Scegli il tipo di incontro che preferisci (Sfida rapida per iniziare subito o Stanza Smash per unirti a una stanza con regole personalizzate) Scegli In singolo (1 giocatore) o Co-op (2 giocatori) Se sulla console giocherà più di una persona, è necessario scegliere il tipo di controller utilizzato come spiegato sopra Seleziona il tuo personaggio e poi scegli Tutto Pronto La console cercherà avversari aggiuntivi. Dopo che è stato trovato un numero sufficiente di avversari, l’incontro avrà inizio!

Gioco in locale

Sfida tra giocatori nella stessa stanza, da 2 a 4

Nel menu principale, seleziona Gioco in locale dalla lista sul lato destro dello schermo (l’icona assomiglia a una console Nintendo Switch) Un giocatore (il giocatore 1) deve creare una stanza Dopo aver creato la stanza, il nome del giocatore 1 dovrebbe apparire sullo schermo degli altri giocatori. Seleziona il nome del giocatore 1 per unirti alla stanza Lascia che il giocatore 1 selezioni "OK" per permettere agli altri giocatori di unirsi alla stanza. Gli altri giocatori devono scegliere il loro scenario preferito quando gli viene chiesto. Ogni giocatore deve scegliere un personaggio e poi selezionare Tutto Pronto Premi i pulsanti L e R contemporaneamente per far partire l’incontro

Come vi abbiamo mostrato Super Smash Bros Ultimate presenta dunquesu Nintendo Switch, a voi scegliere quella di vostro gradimento.