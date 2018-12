Super Smash Bros Ultimate: come sbloccare Cloud di Final Fantasy 7

Tra i numerosi personaggi giocabili di Super Smash Bros Ultimate c'è anche Cloud Strife, il protagonista di Final Fantasy 7. Per utilizzarlo, però, sarà prima necessario sbloccarlo nel roster. In questa mini-guida vi spiegheremo come farlo nel modo più rapido possibile.

Il personaggi di Cloud Strife può essere sbloccato nel roster di Super Smash Bros Ultimate nei seguenti modi:

Classic Mode

Giocare nella modalità classica è il modo più veloce per sbloccare Cloud. Assicuratevi di completarla vincendo tutti gli incontri (potete semplificarvi la vita usando Dark Samus). Una volta completata la classic mode potrete affrontare Cloud come "nuovo avversario": per aggiungerlo al roster non vi resta che sconfiggerlo. Se perdete l'incontro, seguite la nostra guida su come riaffrontare i nuovi avversari in Super Smash Bros Ultimate.

Stella della Speranza

Il secondo metodo per ottenere Cloud è quello di portarvi avanti nella modalità Stella della Speranza. Proseguite nella storia fino a raggiungere il mondo di Dark Sacred Land. Dopo aver battuto Zelda aprirete un nuovo percorso che vi porterà a Cloud: a questo punto non vi resta che affrontarlo e sconfiggerlo.

VS Mode

Segnaliamo anche la possibilità di ottenere Cloud nella modalità VS. In realtà si tratta del modo più lento, dato che il protagonista di Final Fantasy 7 sarà il 56° personaggio sbloccabile.

Se avete iniziato a giocare da poco con il nuovo brawler di Nintendo e volete qualche consiglio utile, non dimenticate di consultare la nostra Guida introduttiva a Super Smash Bros Ultimate.