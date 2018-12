Super Smash Bros Ultimate: come sbloccare Ken e Ryu di Street Fighter

Dopo avervi spiegato come ottenere Cloud Strife in Super Smash Bros Ultimate, in questa mini-guida vi mostreremo come sbloccare Ken e Ryu di Street Fighter nel roster, così da poterli utilizzare in tutte le modalità del nuovo brawler Nintendo.

Sbloccare Ken e Ryu non è poi così difficile, anche se richiederà un po' di tempo da investire nella modalità classica di Super Smash Bros Ultimate. Per riuscire nell'impresa dovrete completare la classic mode usando Chrom, uno dei nuovi personaggi disponibili nel roster. Se non avete ancora ottenuto Chrom, dovrete prima completare la modalità classica diverse volte usando altri personaggi. Ecco il percorso completo da seguire per sbloccare Ken e Ryu:

Per prima cosa completate la classic mode usando Yoshi, così da ottenere Lucario nel roster. Dopo aver sbloccato Lucario, completate di nuovo la modalità classica con questo personaggio per ottenere Marth. Ripetete l'operazione con Marth per ottenere Ryu, e di nuovo con Ryu per sbloccare Ganondorf. Ora che avete ottenuto Ganondorf, ripetete la modalità classica con lui usando per sbloccare Lucina, e poi con Lucina per sbloccare Ridley.

Infine, completate la modalità classica con Ridley per sbloccare Chrom, e poi di nuovo con Chrom per ottenere finalmente Ken. A questo punto dovrete affrontare il lottatore di Street Fighter nella sfida "nuovo avversario": per sbloccarlo definitivamente nel roster non vi resta che sconfiggerlo. Se vi capita di perdere il combattimento, potete ripeterlo in qualsiasi momento seguendo la nostra Guida su come riaffrontare gli avversari in Super Smash Bros Ultimate.