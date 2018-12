Super Smash Bros Ultimate: come sbloccare velocemente tutti i personaggi

Il roster di Super Smash Bros Ultimate è in assoluto il più ricco della saga, ma per accedere a tutti i personaggi sarà prima necessario sbloccarli. In questa mini-guida vi spiegheremo come farlo nel modo più rapido possibile.

Al primo avvio di Super Smash Bros Ultimate avremo a disposizione soltanto 8 personaggi giocabili, gli stessi del primo capitolo della serie uscito su Nintendo 64: Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox McCloud e Pikachu.

Ci sono essenzialmente tre modi per sbloccare i personaggi in Super Smash Bros Ultimate:

Stella della Speranza : Potrete sbloccare diversi personaggi specifici giocando alla modalità storia. L'avventura inizia nei panni di Kirby, con la possibilità di espandere il roster esplorando le varie zone della mappa. Una volta che un personaggio viene sbloccato in Stella della Speranza, questo sarà reso disponibile anche nelle altre modalità principali.

: Potrete sbloccare diversi personaggi specifici giocando alla modalità storia. L'avventura inizia nei panni di Kirby, con la possibilità di espandere il roster esplorando le varie zone della mappa. Una volta che un personaggio viene sbloccato in Stella della Speranza, questo sarà reso disponibile anche nelle altre modalità principali. Modalità classica : Ogni run della modalità classica condurrà a un incontro casuale con un nuovo sfidante. Sconfiggendolo lo sbloccherete nel resto del gioco.

: Ogni run della modalità classica condurrà a un incontro casuale con un nuovo sfidante. Sconfiggendolo lo sbloccherete nel resto del gioco. Sfide casuali: Giocando in qualsiasi modalità verremo ricompensati di tanto in tanto con una nuova sfida casuale. Anche in questo caso, sconfiggendo l'avversario lo sbloccherete nel resto del gioco.

Se volete sbloccare rapidamente tutti i combattenti di Super Smash Bros Ultimate, potete combinare questi metodi nel modo seguente:

Giocate a Stella della Speranza: la modalità storia è ricca di personaggi da sbloccare, quindi approfittatene. Ogni 10 minuti, dopo aver completato qualche battaglia, uscite dalla sessione di gioco in corso e tornate al menu principale. A questo punto vi verrà offerto un incontro con "nuovo sfidante", permettendovi di sbloccare un nuovo personaggio del roster. Dopo il combattimento tornate alla modalità Stella della Speranza per altri 10-15 minuti, poi ripetete l'operazione precedente. In questo modo potrete sbloccare nuovi lottatori in modo più rapido, passando da una modalità all'altra e affrontando i vari sfidanti che vi verranno proposti.

Se siete curiosi di vedere tutti i personaggi del roster in azione, potete dare uno sguardo al video riportato in cima. Per saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Super Smash Bros Ultimate.