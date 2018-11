Super Smash Bros Ultimate: come vengono selezionati i combattenti?

Uno degli elementi più intriganti che contraddistingue la serie Smash Bros è il numero di combattenti che vi vengono inclusi. In questo senso, il nuovo Super Smash Bros Ultimate fissa uno standard decisamente elevato, ma come avviene esattamente il processo di costruzione del roster?

A fornire maggiori dettagli in merito è Masahiro Sakurai, responsabile della serie Smash Bros. In occasione di un'intervista rilasciata a Game Informer, lo sviluppatore nipponico ha infatti fornito alcuni interessanti dettagli su questo aspetto. Nello specifico, Sakurai ha sottolineato come ogni decisione relativa alla composizione del roster sia adottata ancor prima dell'inizio dello sviluppo vero e proprio del gioco: "Dopo tutto, si tratta di un progetto, quindi prendiamo in considerazione fattori come manodopera, ore di lavoro, il periodo in cui il titolo sarà venduto. Decidiamo i combattenti a partire dalle prime fasi di pianificazione, e, da lì, calcoliamo e cominciamo la produzione. Non aggiungiamo nè rimuoviamo alcun personaggio durante lo sviluppo". Nella definizione del roster, sottolinea Sakurai, sono inoltre presi in considerazioni ulteriori elementi, come le preferenze degli utenti e la necessità di creare un insieme di combattenti sufficientemente vario e bilanciato. Questi elementi verrebbero preferiti ad un possibile "effetto sorpresa" legato alla presenza di un certo personaggio, poichè, secondo lo sviluppatore nipponico "[...] l'elemento sorpresa svanisce velocemente una volta che l'annuncio è stato fatto".



Immaginavate che la costruzione del roster di uno Smash Bros richiedesse così tanta cura e lavoro preliminare? Certamente, visto il numero di personaggi inclusi in Super Smash Bros Ultimate, questa volta lo sforzo in casa Nintendo dev'essere stato particolarmente gravoso! Nonostante l'effetto sorpresa non sia uno dei risultati principali ricercati da Sakurai, c'è qualche personaggio che proprio non vi aspettavate di trovare nel nuovo capitolo per Nintendo Switch?