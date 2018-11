Super Smash Bros Ultimate: confermata la day one patch

Masahiro Sakurai ha aggiornato i giocatori di Super Smash Bros Ultimate riguardo la day one patch del gioco, che dovrebbe uscire "nel giorno del lancio o subito dopo" e sarà obbligatoria per i possessori della copia fisica.

Sakurai fa sapere che il primo aggiornamento introdurrà migliorie tecniche e risolverà un problema con non meglio specificato con i replay e altre bug minori: l'update dovrebbe essere già incluso nella copia digitale mentre coloro che acquisteranno il gioco su cartuccia dovranno necessariamente effettuare il download della patch.

Il producer del gioco ammette che "per Nintendo, si tratta di una novità assoluta (la pubblicazione di una day one patch, ndr) e stiamo cercando di gestirla nel migliore dei modi, senza troppi traumi per i giocatori."

Super Smash Bros Ultimate sarà disponibile dal 7 dicembre in esclusiva su Nintendo Switch, il gioco è stato piratato nei giorni scorsi ed è finito sui circuiti di file sharing, inoltre molti video dello story mode sono stati pubblicati su YouTube e Twitch, un grave danno per Nintendo, che ha deciso di collaborare con le due piattaforme per bannare i canali autori dei leak.