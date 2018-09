Super Smash Bros Ultimate: confermato il bundle Switch, Isabelle si aggiunge al roster

Dopo i rumor trapelati a fine agosto, Nintendo ha confermato l'arrivo di uno speciale bundle di Switch dedicato a Super Smash Bros Ultimate. Durante il Direct è stata inoltre confermata la presenza di un altro personaggio nel roster: Isabelle di Animal Crossing.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, il bundle include una speciale edizione di Nintendo Switch con dock e controller decorati a tema Super Smash Bros Ultimate, oltre a un codice per scaricare la versione digitale del gioco.

Il bundle, chiamato Nintendo Switch Super Smash Bros Ultimate Set, debutterà il 7 dicembre insieme al gioco e verrà venduto al prezzo di 359,99 dollari. In cima alla notizia, invece, potete vedere il trailer di annuncio dedicato a Isabelle, personaggio di Animal Crossing che entrerà nel roster di Super Smash Bros Ultimate.

A tal proposito, sapevate che durante il Nintendo Direct è stato annunciato un nuovo capitolo di Animal Crossing per Switch?