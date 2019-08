Super Smash Bros. Ultimate: i consigli di Leffen per diventare campioni

Il giovane campione svedese, vincitore all'ultimo Super Smash Con, ha prodotto un video di oltre otto minuti grazie al Team SoloMid in cui spiega alcuni segreti che l'hanno portato al successo nel brawler Nintendo.

Trucchi e consigli che ovviamente hanno funzionato per lui ma che potrebbero anche tornare utili per qualsiasi giocatore alle prime armi.

“Questi suggerimenti sono per chiunque cerchi di migliorare in qualsiasi gioco competitivo”. Il primo consiglio è quello di “giocare a molti titoli e gioca un sacco di partite il più spesso possibile”. “La gente che cerca la soluzione nei video cerca una scorciatoia”, mentre, “per riuscire bisogna provare e riprovare. Fare esperienza”.

Leffen, inoltre, consiglia di “andare ai tornei”. Andare ai tornei organizzati live di Super Smash Bros. è la chiave per migliorarsi.

Non solo: si devono guardare anche i VOD di gioco. Questo è un suggerimento più avanzato per i giocatori che hanno giocato molto e vogliono portare il loro gioco al livello successivo. Valutando i filmati, potete individuare errori, imparare dagli avversari.

“Guardate cosa fanno gli altri, guardate le tue partite dopo aver perso, dopo aver vinto ... nessuno vi trasformerà in un buon giocatore. Dovrete imparare da soli. Se andrete ai tornei vedrete rapidamente che non siete i migliori solo perché battete i vostri amici. Dovrete guardare le partite ...”.

Per Leffen, poi, è importante saper imparare a gestire lo stress e il nervosismo. “Questo non è un problema solo per i giocatori di Smash”, ha spiegato Leffen. “Le persone sono sempre nervose. Anche i migliori atleti sono nervosi”. Secondo Leffen, l'importante è saper chiedere ad altri come affrontano situazioni a rischio.

Quando fare una pausa o in che modo concentrarsi prima di una partita vi darà un vantaggio sugli avversari.

L'ultimo consiglio che dà il giocatore è più di carattere generale: “dovrete avere uno stile di vita stabile e abbastanza coerente se vorrete essere i migliori giocatori”. “Se vorrete competere con i migliori in assoluto, ma anche se volete solo vivere una vita migliore, dovrete avere delle routine...”. Nel video allegato alla notizia troverete tutti i consigli di Leffen.