Super Smash Bros. Ultimate: Cydonia gioca con Byleth, nuovo lottatore da Fire Emblem

Di recente, Super Smash Bros. Ultimate ha dato il benvenuto a Byleth di Fire Emblem: Three Houses, lottatore incluso nel Fighters Pass 1 che ha ufficialmente chiuso la prima stagione di contenuti.

Mentre attendiamo notizie sul roster del già annunciato Fighters Pass 2, Francesco "Cydonia" Cilurzo, uno dei massimi esperti italiani in materia di Pokémon, ha dimostrato di avere dimestichezza anche con il picchiaduro di Masahiro Sakurai portando gli spettatori del canale Twitch di Everyeye alla scoperta di Byleth, il nuovo lottatore armato di un'ampia varietà di reliquie degli eroi, inclusa la Spada della Creazione. Cydonia ha illustrato il suo sistema di combattimento e messo in evidenza le mosse che può utilizzare in battaglia. La trasmissione è andata in onda nella giornata di ieri, ma non temete! Se ve la siete persa, potete rimediare guardando la replica di ben 2 ore allegata in cima a questa notizia!

Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, indispensabile per poter interagire con gli altri spettatori in chat. Cliccando sul pulsante con l'icona della campanella attiverete inoltre la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di perdervi le future trasmissioni. Super Smash Bros. Ultimate è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Il Set Sfidante 5 del Fighters Pass 1 ha introdotto anche lo scenario del monastero del Garreg Mach, un percorso di Byleth in modalità Classica, un Tabellone degli spiriti e 11 brani musicali della serie Fire Emblem.