Super Smash Bros. Ultimate darà il benvenuto a quattro spiriti di Cuphead!

A quanto pare, la collaborazione tra Nintendo e Studio MDHR non si è interrotta con l'arrivo di Cuphead in Super Smash Bros. Ultimate, sotto forma di costume speciale per il lottatore Guerriero Mii. Presto, infatti, si svolgerà un evento a tema imperdibile per i fan di entrambi i giochi!

Intitolato "Che s...tazza", questo nuovo evento si svolgerà dalle ore 7:00 di venerdì 14 febbraio al medesimo orario di mercoledì 19 febbraio, e introdurrà quattro Spiriti inediti, ovvero Cuphead, il suo compagno Mugman, Satanasso e Re Dado. I quattro personaggi sono tutti visibili nell'immagine promozionale condivisa per l'occasione dal team di Super Smash Bros. Ultimate, che potete ammirare in apertura di notizia.

Parteciperete? Ci auguriamo di sì! Super Smash Bros. Ultimate, intanto, sta per entrare in una nuova e importante fase della sua storia. Archiviato il Fighter Pass 1 con l'arrivo di Byleth da Fire Emblem: Three Houses, il picchiaduro crossover di Masahiro Sakurai - divenuto rapidamente il picchiaduro più venduto di tutti i tempi - darà presto il benvenuto ai sei lottatori del Fighter Pass 2: la loro identità non è ancora stata svelata pubblicamente, ma il team ha dichiarato di averli già scelti tutti quanti!