Super Smash Bros Ultimate debutta al primo posto della classifica UK

Super Smash Bros Ultimate ha debuttato al primo posto della classifica inglese nella settimana di lancio, diventando il gioco per Switch venduto più rapidamente di sempre in Regno Unito, superando Pokemon Let's GO.

Super Smash Bros Ultimate è anche l'episodio della serie venduto più rapidamente di sempre in Inghilterra limitatamente al mercato retail. Ultimate ha venduto il 302% in più rispetto a Super Smash Bros e il 62% in più di Super Smash Bros Brawl. L'altra nuova uscita della scorsa settimana, Just Cause 4, ha debuttato alla posizione numero 6:

Super Smash Bros Ultimate Red Dead Redemption 2 FIFA 19 Battlefield 5 Mario Kart 8 Deluxe Just Cause 4 Call of Duty Black Ops 4 Spyro Reignited Trilogy Pokemon Let’s GO Pikachu Fortnite Deep Freeze Bundle

Pokemon Let's GO Pikachu scende alla posizione numero nove seguito da Fortnite Deep Freeze Bundle che chiude la Top 10 UK. Super Smash Bros Ultimate viene seguito da Red Dead Redemption 2 e FIFA 19, la classifica si completa con Battlefield 5, Mario Kart 8 Deluxe, Call of Duty Black Ops 4 e Spyro Reignited Trilogy.