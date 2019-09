Super Smash Bros. Ultimate: debuttano un portale per tornei e un circuito competitivo

I giocatori di Super Smash Bros. Ultimate di tutti i livelli di abilità possono accedere al nuovo portale tornei di Nintendo of Europe per scoprire come possono partecipare alle competizioni in programma in tutta Europa.

Partecipare ai tornei locali è molto più che semplicemente vincere o perdere: è un ottimo modo di incontrare altri concorrenti, migliorare le proprie abilità e divertirsi con il multiplayer competitivo. Gli organizzatori di eventi possono anche inserire i propri tornei così che, una volta approvati, i fan avranno a disposizione un calendario regolarmente aggiornato di tutti i tornei di Super Smash Bros. Ultimate. Sul portale tornei Super Smash Bros. Ultimate è possibile vedere quali sono i tornei già in elenco.

Nel frattempo, per coloro che non vedono l’ora di dimostrare le proprie abilità sul palcoscenico europeo, il nuovo Circuito Competitivo Europeo Super Smash Bros. Ultimate si svolgerà in sette eventi in tutta Europa prima di culminare in una grande finale in cui i giocatori solisti si sfideranno per il titolo di miglior giocatore europeo di Super Smash Bros. Ultimate. La prima tappa del tour pan-europeo sarà Syndicate 2019 a Utrecht, nei Paesi Bassi, dal 25 al 27 ottobre. Anche l’Italia sarà presente nel Circuito grazie a Icarus VI: il torneo che negli anni ha sempre di più assunto le caratteristiche di torneo nazionale italiano andrà ad unirsi ad altri sei eventi europei, venendo quindi riconosciuto come uno dei tornei più grandi in Europa. Scopri di più su Circuito Competitivo Europeo Super Smash Bros. Ultimate.

Tutta questa attività torneistica si aggiunge alla Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup 2019-2020. Le qualificazioni italiane si svolgeranno nel 2020 in un’unica data. Maggiori dettagli verranno forniti prossimamente.