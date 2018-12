Super Smash Bros Ultimate: Digital Foundry loda l'aspetto tecnico del gioco

A pochi giorni dal lancio, la redazione di Digital Foundry ha pubblicato un'approfondita video-analisi del comparto tecnico di Super Smash Bros. Ultimate.

Super Smash Bros. Ultimate, oltre a configurarsi come il capitolo più completo della serie per quanto concerne contenuti e modalità, rappresenta anche un grosso passo in avanti dal punto di vista tecnico. Rispetto al diretto predecessore per Nintendo Wii U, presenta un comparto visivo più dettagliato, sfondi più elaborati, illuminazione di maggior qualità, modelli poligonali dei lottatori più complessi e ombre dinamiche. Per qualche strano motivo, tuttavia, la pelliccia di Donkey Kong è stata rimpiazzata con una texture: non è chiaro se si tratta di una scelta stilistica oppure di un errore.

In modalità portatile il titolo viene visualizzato alla risoluzione 1280x720, un incredibile passo in avanti rispetto ai 400x240 dell'ultimo Super Smash Bros. per Nintendo 3DS. In configurazione casalinga, Super Smash Bros. Ultimate si spinge fino a 1920x1080, anche in questo caso in netto miglioramento rispetto all'ultimo episodio per Wii U, che girava a 1280x720. In entrambe le modalità di gioco Ultimate gira a 60fps costanti. Digital Foundry ha registrato dei vistosi cali di framerate in una sola situazione, ovvero con 8 Ice Climber sullo schermo (un'evenienza di certo non comune).

Dal punto di vista dei controlli, la redazione ha rilevato una maggiore responsività quando viene utilizzato il controller per GameCube. In ogni caso, Super Smash Bros. Ultimate è risultato essere il capitolo della serie meno responsivo di sempre. Maggiori informazioni potete scoprirle guardando la video analisi che abbiamo allegato in apertura di notizia. Buona visione!