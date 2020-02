Super Smash Bros Ultimate: Disney ha impedito l'arrivo di Sora da Kingdom Hearts 3?

Stando alle ultime indiscrezioni Nintendo avrebbe voluto Sora, protagonista indiscusso di Kingdom Hearts 3 e relativi prequel, nel suo Super Smash Bros Ultimate ma qualcuno si è opposto.

Nel corso dell'ultimo episodio del podcast intitolato Kinda Funny Gamescast, Imran Khan di GameInformer avrebbe svelato come l'azienda di Kyoto fosse intenzionata ad espandere il roster dell'amatissimo brawler esclusiva Switch con il protagonista della serie Square Enix. A quanto pare gli sviluppatori della serie erano più che d'accordo a concedere il proprio eroe ma, appartenendo i diritti di Kingdom Hearts a Disney, l'ultima decisione è spettata a quest'ultima. Ad impedire che tutto ciò accadesse è stata, sempre secondo le parole di Khan, la divisione giapponese del colosso dell'intrattenimento. Purtroppo non è chiaro quali siano state le motivazioni che hanno spinto Disney a negare i permessi a Nintendo e, soprattutto, perché a prendere una simile decisione sia stata la divisione giapponese e non quella americana, paese in cui si trova la sede principale.

Vi ricordiamo che di recente è stato annunciato l'arrivo del Fighter Pass 2 di Super Smash Bros Ultimate ed è da pochi giorni arrivato nel gioco il lottatore aggiuntivo Byleth, da Fire Emblem.