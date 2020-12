Super Smash Bros Ultimate, disponibile nuovo aggiornamento: arriva Sephiroth

In seguito alla presentazione del trailer di annuncio di Sephiroth in Super Smash Bros Ultimate, il carismatico e impietoso villain di Final Fantasy VII realizza il suo ingresso nel roster del picchiaduro.

Con la pubblicazione del nuovo aggiornamento 10.1.0, l'esclusiva della casa di Kyoto accoglie infatti il personaggio tra la nutrita schiera di combattenti che animano i ring della produzione. L'angelo da un'ala sola può ora essere utilizzato dagli appassionati in possesso del Fighter Pass Vol.2 di Super Smash Bros Ultimate, secondo pacchetto di DLC dedicati al titolo. Il supporto post lancio offerto dagli sviluppatori Nintendo proseguirà in futuro con l'introduzione di ulteriori combattenti inediti, la cui identità è tuttavia al momento celata. In attesa di saperne di più, ricordiamo che Masahiro Sakurai, Game Director della serie, ha di recente presentato tutti i dettagli sul gameplay di Sephiroth.



Tra le novità proposte dall'update 10.1.0 di Super Smash Bros Ultimate troviamo anche ulteriori elementi. Tra questi ultimi, la pubblicazione di nuovi costumi per i Mii, anche questi a tema Final Fantasy VII. In particolare, i giocatori possono ora scegliere tra gli outfit dedicati ai personaggi di Barrett, Tifa, Aerith, Geno e ai Chocobo, tra i protagonisti più iconici dell'epopea narrata dalla settima Fantasia Finale di Square Enix.