Super Smash Bros Ultimate DLC: Sora e Master Chief i candidati di Imran Khan

In seguito all'introduzione di Byleth in Super Smash Bros Ultimate e all'annuncio di un ulteriore set di personaggi in arrivo come DLC all'interno del picchiaduro, i fan si interrogano su quali saranno i prossimi combattenti ad unirsi al roster.

Proprio di quest'argomento hanno recentemente discusso in libertà diversi esperti dell'universo videoludico nel corso di un nuovo appuntamento con Kinda Funny Games. Tra questi, troviamo anche Imran Khan, noto ex editor di Game Informer. Durante la trasmissione, quest'ultimo ha messo sul piatto i suoi due possibili candidati: Master Chief, volto della Halo Saga, oppure Sora, l'eroe del Keyblade dell'amata saga di Kingdom Hearts.

Entrambi rappresenterebbero sicuramente un'aggiunta gradita alla community di Super Smash Bros Ultimate, ma al momento non sembrano sussistere elementi concreti che facciano propendere per l'uno o per l'altro. Sull'argomento, infatti, continuano a rincorrersi semplici ipotesi, rumor e voci di corridoio, tra cui persino riferimenti ad una presunta contrarietà di Disney alla presenza di Sora in SSBU.



Nintendo, da parte sua, mantiene, come da tradizione, il consueto riserbo in merito: per scoprire chi sarà il prossimo a debuttare nel picchiaduro, non resta dunque altro da fare che attendere pazientemente un annuncio in merito da parte della Casa di Kyoto, probabilmente nel corso di un nuovo Nintendo Direct.