Super Smash Bros. Ultimate: domani al via l'evento dedicato ai personaggi... attempati

Buone notizie per chi ancora si diverte a mazzuolare in compagnia i propri amici e la CPU in Super Smash Bros. Ultimate, dato che Nintendo ha tutta l'intenzione di continuare a supportare l'apprezzatissimo brawler con Mario e diversi personaggi che hanno fatto la storia del videogame.

La Grande N ha infatti appena svelato che domani partirà un nuovo evento dedicato agli Spiriti, che avrà per protagonisti i personaggi dei videogiochi un po' attempati, i classici "vecchietti" dei videogame. L'elenco infatti include nomi come Dr. Wily, Wily Capsule, Dr. Light, Garon, Karate Kong, Roy Campbell, Vince, Chef (Personal Trainer: Cooking), Old Man Lobber, Medeus, Jagen, Wrinkly Kong, Hsien, Yama, Olaf, Frillard, Wrys, Hongo, e Toadsworth.

Il nome ufficiale dell'evento è "Experience before youth", letteralmente "L'esperienza viene prima della gioventù", anche se non è certo che sarà chiamato così anche in italiano. Vi aggiorneremo non appena sarà comunicato ufficialmente.

Come al solito la durata prevista è di tre giorni, dunque l'evento sarà disponibile da domani per tutta la durata del weekend. Che ne pensate? Vi fa piacere questa rivincita degli arzilli vecchietti? Per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Super Smash Bros. Ultimate, mentre per diventare un campione e battere i vostri amici senza problemi, leggete la nostra guida e i consigli per giocare a Super Smash Bros. Ultimate.