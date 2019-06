Super Smash Bros Ultimate: il duo Banjo e Kazooie si unisce alla mischia come DLC!

Nel corso dello speciale Nintendo Direct organizzato in occasione dell'Electronic Entertainment Expo 2019, arrivano diverse novità per Super Smash Bros Ultimate!

Il celebre picchiaduro della Casa di Kyoto si prepara infatti ad accogliere al suo interno nuovi lottatori, provenienti da diverse serie videoludiche. Tra questi, troviamo anche il duo di Banjo e Kazooie, la cui improvvisa apparizione ha scatenato non poco stupore all'interno del roster del picchiaduro, in particolare nella dimora di Donkey Kong! Potete dare uno sguardo al trailer di presentazione della collaborazione direttamente in apertura a questa news: buona visione, i nuovi lottatori saranno resi disponibili come DLC nel corso dell'autunno 2019.

Non si tratta però dell'unica novità per il picchiaduro: Super Smash Bros Ultimate si prepara infatti ad accogliere anche diversi personaggi di Dragon Quest!