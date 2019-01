Super Smash Bros. Ultimate: ecco qual è l'eroe migliore secondo i pro player

Molti professionisti che si sono gettati a capofitto nel competitivo di Super Smash Bros. Ultimate si trovano d'accordo sul fatto che Peach potrebbe essere il personaggio più forte del gioco. Uno di questi è Ezra “Samsora” Morris Jr., che ha vinto recentemente lo Smash Conference.

Anche il giocatore professionista William “Leffen” Hjelte ha pubblicato la tier list dei personaggi più forti del titolo Nintendo dichiarando esplicitamente che "Peach rompe così tante regole di Smash", affermando che la principessa è il miglior personaggio da giocare a livello agonistico.

Ma cos'è che rende la principessa così potente? Peach è infatti sempre più utilizzata con grande efficacia proprio dai pro player. Smash Ultimate ha reso più facile per i combattenti riuscire a riportare il personaggio a terra, ma uno dei maggiori punti di forza di Peach è la sua capacità di poter “galleggiare” a mezz'aria con l'ombrellino in modo efficace. Secondo i migliori giocatori di Smash, questa abilità unita ai suoi incredibili attacchi aerei la rendono estremamente difficile da sconfiggere nel corso delle partite.

È anche estremamente potente negli attacchi a terra e le sue combinazioni sono considerate tra le più veloci e forti del roster. Naturalmente, Super Smash Bros. Ultimate è uscito solo da poco più di un mese, il che significa che è quasi impossibile per i giocatori aver preso confidenza e aver padroneggiato tutti i combattenti del gioco.

Nonostante questo, Samsora crede che Peach sia il punto di riferimento assoluto in Smash Ultimate e immagina che chiunque, dai giocatori professionisti ai giocatori occasionali della serie, sarà in grado di utilizzarla in modo efficace, una volta presa confidenza con le peculiarità del personaggio.