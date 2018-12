Super Smash Bros Ultimate: ecco il video unboxing delle edizioni limitate

Dalle pagine del canale YouTube ufficiale di Nintendo, Kit e Krysta di Nintendo Minute si cimentano con il video unboxing delle edizioni limitate di Super Smash Bros Ultimate, con uno sguardo approfondito sulla meravigliosa Guida Strategica Ufficiale da Collezione.

La versione Limitata del nuovo capitolo di Smash Bros per Switch comprenderà una copia del gioco, un controller GameCube a tema e l'apposito adattatore per collegare il pad alla console. Non meno importante è poi l'offerta riservata agli acquirenti della Special Edition, con un bundle che comprenderà il gioco in una confezione in metallo per collezionisti con il logo fiammeggiante della serie e uno splendido Pro Controller argentato a tema.

Per quanto riguarda la Guida Strategica Ufficiale, il poderoso volume con rilegatura "premium" e copertina rigida promette di sviscerare ogni aspetto del kolossal brawler di Masahiro Sakurai: al suo interno, infatti, troveremo tutti i trucchi, i consigli, le strategie e le mosse più indicate per progredire nella modalità World of Light e avere la meglio contro gli sfidanti online a prescindere dal combattente utilizzato e dal contesto di gioco.

Tutte le edizioni da collezione di Super Smash Bros Ultimate saranno disponibili in concomitanza con il lancio del picchiaduro di Bandai Namco e Sora Ltd, previsto in esclusiva su Nintendo Switch per il 7 dicembre.