Super Smash Bros Ultimate: Eroe di Dragon Quest e aggiornamento 4.0 disponibili

Come promesso durante il Nintendo Direct del 30 luglio, l'Eroe di Dragon Quest è ora disponibile nel roster di Super Smash Bros Ultimate, insieme all'aggiornamento 4.0.0. che porta in dote alcune novità e migliorie al bilanciamento.

La patch 4.0.0. aggiunge la difficoltà Super Facile alla modalità Avventura, la modalità Online Tourney, il supporto per Hero di Dragon Quest, correzione di bug e problemi tecnici e un miglior bilanciamento delle abilità di personaggi come Samus, Yoshi, Peach, Daisy, Bowser, Mewtwo, Mr. Game & Watch, Snake, Dark Pit, Allenatore Pokemon, Charizard, Lucas, Sonic, Toon Link, Little Mac, Ridley, Simon, Isabelle, Joker e tanti altri ancora.

L'Eroe di Dragon Quest è il secondo DLC Premium per Super Smash Bros Ultimate, dopo la Pianta Piranha che ha fatto il suo debutto lo scorso inverno. Hero costa 5.99 euro (bundle con personaggio, stage e musiche), gratis per i possessori dei Fighters Pass di SSB Ultimate.

Relativamente all'aggiornamento 4.0.0. dopo l'installazione di quest'ultimo i replay creati con precedenti versioni del gioco non saranno più disponibili, Nintendo consiglia di convertire i replay in video tramite l'apposita opzione del menu, questo è al momento l'unico metodo per continuare i visualizzare le "vecchie" imprese dopo aver aggiornato Super Smash Bros Ultimate all'ultima versione.