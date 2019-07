Super Smash Bros. Ultimate: l'Eroe di Dragon Quest XI arriva durante le finali EVO 2019?

PushDustIn, esperto della serie di Super Smash Bros., ha portato all'attenzione un interessante dettaglio circa l'imminente arrivo dell'Eroe di Dragon Quest XI all'interno del roster del brawler di Nintendo.

La fonte piuttosto insolita dell'informazione corrisponde ad un minimarket giapponese in cui è stato esposto del materiale pubblicitario per Smash Ultimate, in cui viene confermato che l'Eroe si unirà al roster del gioco entro l'estate, come già anticipato da Nintendo stessa. Interessante però notare come l'operazione pubblicitaria cesserà il 4 agosto, guarda caso il giorno in cui si terranno le fasi finali del torneo di Super Smash Bros. Ultimate all'EVO 2019, la manifestazione annuale più importante al mondo per quanto concerne i giochi picchiaduro. Oltre che teatro di alcune delle battaglie più memorabili tra i professionisti di questo genere videoludico, l'EVO ha sempre più spesso negli anni riservato importanti annunci per i fan, e non ci sarebbe troppo da stupirsi se la grande N sia effettivamente decisa a lanciare nella suddetta data il nuovo lottatore.

Vi ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch. Il brawler si è dimostrato il titolo più gettonato in occasione delle iscrizioni all'EVO 2019, superando titoli come Tekken 7, Mortal Kombat 11 e Samurai Shodown.