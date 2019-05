Super Smash Bros Ultimate: al via evento speciale con Peachette come spirito esclusivo

Proseguono le iniziative speciali all'interno del picchiaduro di casa Nintendo. Dopo l'introduzione del supporto alla realtà virtuale in Super Smash Bros Ultimate, nel gioco prende il via un evento a durata limitata.

Ad annunciarlo è Nintendo Italia tramite il proprio account Twitter ufficiale, con i due cinguettii che potete trovare in calce alla notizia. A partire dalla giornata odierna, venerdì 31 maggio, le molteplici eroine presenti al'interno dell'esclusiva Nintendo Switch saranno le protagoniste assolute del tabellone. Questo evento speciale vedrà inoltre l'apparizione all'interno di Super Smash Bros Ultimate di uno spirito esclusivo: Peachette! Quest'ultima potrà essere incontrata dai giocatori solamente in orari predefiniti:

ore 2:00 CEST;

ore 8:00 CEST;

ore 14:00 CEST,

ore 20:00 CEST;

Segnaliamo inoltre che l'evento in-game a tema eroine, avviatosi il 31 maggio, avrà una durata complessiva di soli. Non mancate dunque di partecipare!Ne approfittiamo inoltre per ricordare ai lettori che Super Smash Bros Ultimate sarà tra i protagonisti della presenza di Nintendo all'E3 2019 . Nel corso della giornata di sabato 8 giugno, infatti, si terranno i tornei del Super Smash Bros Ultimate World Championship 2019. L'evento competitivo prenderà il via alle ore 20:00 CEST e vedrà la partecipazione di giocatori provenienti da diverse aree geografiche, tra cui Europa, Giappone e Nord America.