Super Smash Bros. Ultimate: Famitsu organizza un torneo, Sony parteciperà

Il titolo della notizia non è errato e non vi ha tratto in inganno. Pare, infatti, che la nota rivista nipponica Famitsu abbia avuto la geniale idea di organizzare un torneo dedicato a Super Smash Bros. Ultimate, invitando otto aziende a sfidarsi in match all'ultimo dipendente.

Tra queste spicca anche un nome piuttosto noto: Sony Interactive Entertainment.

Le altre, come potete vedere, coprono un vasto range di settori e servizi: Sun-Star Stationery, Sugiko, StylingLife Holdings PlazaStyle Company, Zoff, Taisho Pharmaceutical, Tokkyo Chou (Japan Patent Office), Lovegraph.

In buona sostanza, i dipendenti delle otto compagnie invitate a partecipare si daranno battaglia in partite a squadre nel parco a tema “Tokyo Odaiba Oedo Onsen Monogatari” - una sorta di parco tematico che ricrea il Giappone di epoca feudale – per determinare chi tra loro saranno i migliori giocatori di Super Smash Bros. Ultimate.

Famitsu, tra l'altro, trasmetterà in diretta il torneo su YouTube e sulla piattaforma NicoNico. Se volete vederlo non vi resta che segnarvi l'appuntamento: 22 novembre a mezzogiorno (orario nostrano!).

Non c'è che dire, una gran bella iniziativa che dimostra ancora una volta quanto i giapponesi siano un passo avanti a tutti.