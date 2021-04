Super Smash Bros Ultimate, fan chiede Rayman come DLC: Nintendo risponde via lettera

Con l'arrivo di Pyra e Mythra in Super Smash Bros Ultimate, gli slot disponibili per l'ingresso nel titolo di nuovi lottatori si sono ridotti ulteriormente.

Nonostante le ipotesi di possibili DLC bonus per il Fighter Pass 2 di Super Smash Bros Ultimate, sono ormai davvero pochissimi i personaggi videoludici che si uniranno al roster dell'esclusiva Nintendo Switch. Ogni giocatore ha ovviamente i propri candidati prediletti, con la community del picchiaduro che sembra unita nel chiedere a gran voce l'introduzione in-game di Sora, da Kingdom Hearts, e Master Chief, direttamente dalla serie Halo di casa Microsoft. Tuttavia, c'è anche chi preferirebbe la celebre e frizzante aggiunta di Rayman, dalla scuderia Ubisoft.

È il caso di una giovane giocatrice attiva su Twitter come "Korora!". Come potete verificare in calce a questa news, quest'ultima ha infatti deciso di trasformare un compito scolastico in un'occasione per chiedere alla Grande N di introdurre Rayman in Super Smash Bros Ultimate come combattente. Ebbene, Nintendo ha deciso di rispondere alla lettera della giovane fan: con la lettera che potete visionare in calce a questa news, la casa di Kyoto ha ringraziato la ragazza per il suo entusiasmo e ha garantito che il suggerimento verrà "riferito agli altri dipartimenti" della compagnia. Un gesto sicuramente simpatico, non nuovo al colosso videoludico.