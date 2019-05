Super Smash Bros Ultimate festeggia la Festa della Mamma con un evento speciale!

A breve distanza da Castlevania Sinfonia di Spiriti, Super Smash Bros Ultimate si prepara ad ospitare un altro evento speciale, interamente dedicato all'imminente Festa della Mamma.

A confermarlo è l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia, che con un cinguettio presenta al pubblico l'iniziativa "Viva la Mamma!", che prenderà il via all'interno del picchiaduro in data venerdì 10 maggio. Per questa occasione, nel corso di tre giorni appariranno in Super Smash Bros Ultimate alcuni "spiriti materni", disponibili in orari predefiniti. Vincendo un incontro, i giocatori potranno ottenere uno strumento che consentirà loro di infliggere lo stato Fiore ai propri nemici. Ma non si tratta dell'unico bonus speciale disponibile: per gli utenti sarà infatti anche possibile ricevere una quantità tripla di PSp rispetto a quanto usuale. Cosa ne pensate, siete felici di questa iniziativa?



In attesa che arrivi il weekend, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale su Joker di Persona 5, recentemente esordito come lottatore nel roster di Super Smash Bros Ultimate. Al suo interno, il nostro Antonello "Schiaccisempre" Gaeta, vi accompagna alla scoperta delle potenzialità di combattente del celebre "Ladro di Cuori" di casa Atlus. In chiusura, vi segnaliamo un dato decisamente interessante relativo all'esclusiva Nintendo Switch: pare infatti che Super Smash Bros Ultimate sia divenuto il picchiaduro più venduto della storia!