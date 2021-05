Super Smash Bros. Ultimate: dopo il Fighter Pass 2 non arriveranno altri personaggi

Masahiro Sakurai, il noto creatore delle serie videoludiche di Kirby e Super Smash Bros., è nuovamente intervenuto sulle pagine della rivista nipponica di Famitsu per discutere dei piani riguardanti il suo personale futuro all'interno dell'industria videoludica.

Dopo numerosi anni di attività all'interno del nostro medium, Sakurai inizia a guardarsi alle spalle, rendendosi conto di aver già dato tanto al mondo dei videogiochi. L'autore è consapevole che un giorno il suo personale lavoro avrà un termine, ma si dice fiducioso nelle potenzialità dei tanti sviluppatori che si affacciano oggi sul mondo dei videogame desiderosi di portare qualcosa di originale e rinnovare ciò che già esiste.

Ciò non vuol dire che Sakurai stia premeditando un suo precoce addio, come testimoniato dal fatto che l'autore ha confermato la sua intenzione di continuare a supportare Super Smash Bros. Ultimate anche quando i due personaggi finali inclusi nel Character Pass 2 verranno finalmente aggiunti al roster del brawler game. Diciamo ultimi perché, come dichiarato da Sakurai stesso, non ci sarà un Character Pass 3 per il titolo.

Non conosciamo ancora le identità degli ultimi lottatori di Super Smas Bros. Ultimate, ma sono davvero numerosi i possibili candidati: se Toys for Bob ha proposto il suo Crash Bandicoot, un fan sogna l'arrivo di Rayman. Gli occhi sono ora puntati all'E3 2021, quando potrebbero arrivare delle succose novità da parte di Nintendo.