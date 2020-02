Super Smash Bros Ultimate: quelli del Fighters Pass 2 saranno gli ultimi combattenti

Nel corso di un'intervista concessa a Famitsu (con dichiarazioni riportate e tradotte da NintendoEverything), Masahiro Sakurai ha confermato l'intenzione degli sviluppatori di Super Smash Bros Ultimate di non introdurre ulteriori combattenti al brawler in esclusiva su Switch dopo il Fighters Pass 2.

Dopo aver condiviso le sue riflessioni sull'eccesso di eroi da Fire Emblem, il direttore storico della saga di Smash Bros. ribadisce che i personaggi aggiuntivi del Fighters Pass 2 di SSBU saranno gli ultimi ad essere lanciati.

Sempre in base a quanto dichiarato da Sakurai, il suo team di sviluppo non è impegnato su altri progetti e non lo sarà almeno fino a quando non si concluderà il programma di espansioni del Fighters Pass 2. Il designer giapponese smentisce così le voci di corridoio legate all'inizio dei lavori sul prossimo capitolo di Smash Bros: a suo dire, infatti, l'argomento non è stato ancora affrontato con i vertici di Nintendo, per cui bisognerà attendere ancora diversi anni prima dell'eventuale arrivo sul mercato di un nuovo episodio di questa iconica serie picchiaduro.

Rimaniamo perciò in attesa di ricevere ulteriori informazioni da parte di Masahiro Sakurai e dai membri del suo staff in merito all'identità dei prossimi combattenti in arrivo nel Fighters Pass 2 di Super Smash Bros Ultimate, ma nel frattempo vi lasciamo al video con Cydonia che gioca con Byleth da Fire Emblem.