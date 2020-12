Super Smash Bros. Ultimate: gameplay e data di lancio di Sephiroth, nuove skin per i Mii

Nel corso del nuovo evento Direct, Nintendo ha messo in mostra ed analizzato il gameplay di Sephiroth, prossimo lottatore che si appresta ad aggregarsi al roster di Super Smash Bros. Ultimate.

Ad accompagnarci durante la visione del filmato, che potete gustarvi in cima alla notizia, c'è nientemeno che l'amato director della serie, Masahiro Sakurai, che ci spiega in lungo e in largo le mosse speciali e le potenzialità del villain di Final Fantasy VII. Sephiroth arriverà nel roster di Smash Ultimate il 22 dicembre 2020: si tratta dell'ultimo personaggio facente parte del Fighter Pass 2 del titolo, e l'abbiamo visto in azione per la prima volta grazie allo spettacolare trailer mostrato durante i Game Awards 2020.

Come perfetto accompagnamento all'esordio di Sephiroth, Nintendo ha colto l'occasione per presentare alcune nuove skin con cui sarà possibile adornare i lottatori Mii del brawler game, tutte provenienti dal ruolistico di Square-Enix. Nello specifico, i vostri Mii fighter potranno ottenere le sembianze di Tifa, Barrett, Geno, ed Aerith. In calce all'articolo potete dare un primo sguardo al tutto.

Lasciandovi alla visione del video e degli screenshot, vi ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Siete soddisfatti delle novità annunciate da Nintendo durante l'ultimo Direct?