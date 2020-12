Super Smash Bros Ultimate: il gameplay di Sephiroth stasera alle 22:30 con Cydonia

Come annunciato durante i The Game Awards, questa sera Nintendo mostrerà il gameplay di Sephiroth in Super Smash Bros Ultimate e svelerà la data di uscita del gioco durante un Direct della durata di circa 35 minuti.

Non perderti la presentazione del director di Super Smash Bros Ultimate Masahiro Sakurai dedicata al prossimo personaggio scaricabile per il gioco, Sephiroth. Andrà in onda alle 23:00 del 17 dicembre e svelerà anche la data di uscita!

Lo show inizierà alle 23:00 ma noi saremo in diretta dalle 22:30 su Twitch con Cydonia, sarà proprio Francesco "Cydonia" Cilurzo a commentare le novità legate a Sephiroth, in una live imperdibile che andrà avanti fino a mezzanotte. Sephiroth è l'ultimo personaggio annunciato per Super Smash Bros Ultimate come parte del Fighter Pass 2, un annuncio decisamente a sorpresa che ha lasciato di stucco la platea dei Game Awards.

E voi cosa vi aspettate dall'ingresso di Sephiroth in Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch? Ricordatevi di sintonizzarvi questa sera sul canale Twitch di Everyeye.it per scoprire tutte le novità legate al nuovo lottatore proveniente dalla saga di Final Fantast.