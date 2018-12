Super Smash Bros Ultimate è il gioco più venduto del 2018 su Amazon USA

Un dato interessante emerge dalla pagina dei Bestseller 2018 di Amazon USA: relativamente alla categoria Videogiochi e Console, Super Smash Bros Ultimate è risultato essere il prodotto più venduto dell'anno che sta per terminare.

Spulciando la classifica Bestseller Amazon.com troviamo in ordine Super Smash Bros Ultimate, PSN Card da 20 e 10 dollari, abbonamento PlayStation Plus 12 mesi, pellicola protettiva per Nintendo Switch, PSN Card da 50 dollari, Credito Xbox LIVE da 10 dollari, Gift Card PSN da 60 dollari, Nintendo Switch e Gift Card Xbox Store da 25 dollari.

Super Smash Bros Ultimate risulta quindi il prodotto videoludico in assoluto più in assoluto su Amazon USA negli ultimi 12 mesi, più di titoli multipiattaforma come Red Dead Redemption 2, Call of Duty Black Ops 4 e Assassin's Creed Odyssey, solamente per citare alcuni dei giochi più popolari del 2018.