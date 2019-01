Super Smash Bros. Ultimate: un glitch trasforma i lottatori in silhouette nere

Un giocatore di Super Smash Bros. Ultimate ha scovato un nuovo e singolare glitch che trasforma i personaggi in delle silhouette nere.

Per innescare il glitch in questione è necessario seguire un procedimento ben preciso, che l'utente ha descritto per filo e per segno nel filmato che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Si tratta, chiaramente, di un problema inaspettato, che sicuramente verrà risolto da Nintendo con uno dei prossimi aggiornamenti.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in questi giorni è attivo l'evento settimanale dedicato ai giochi classici per Nintendo Entertainment System - chiamato Viva i classici - che ha per protagonisti spiriti e personaggi tratti da giochi dell'epoca 8-bit come Baloon Fight, Excite Bike, Ice Climber, Donkey Kong, Wild Gunman. L'evento terminerà alle ore 07:00 di lunedì 7 gennaio.

Intanto, sono stati scoperti alcuni possibili riferimenti ai prossimi DLC di Super Smash Bros. Ultimate. Oltre ai già annunciati Pianta Piranha e Joker di Persona 5, sembra esserci anche un personaggio legato a Dragon Quest.