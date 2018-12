Super Smash Bros Ultimate: Guida ai controlli di Joy-Con, Pro Controller e Joypad GameCube

Per giocare a Super Smash Bros Ultimate possiamo usare tre sistemi di input differenti: i Joy-Con, il Pro Controller e il vecchio pad del GameCube. Facciamo una panoramica sui controlli del gioco per tutte e tre le periferiche.

Pro Controller/Dual Joy-Con

Attacco, salto e mossa speciale sono mappati sui pulsanti frontali. Per afferrare qualcuno vi basta premere uno dei due tasti dorsali. Premendoli contemporaneamente, invece, potrete sollevare lo scudo. Se volete schernire qualcuno dopo aver usato la levetta analogica destra per attivare lo Smash, usate i tasti del D-Pad.

Joy-Con singolo

Se avete le mani piccole, l'opzione del Joy-Con singolo può fare per voi. L'attacco è mappato sulla freccia destra, il salto su quella sinistra e quella superiore, mentre per usare la mossa speciale bisogna premere la freccia inferiore. Lo scudo può essere attivato con SR, la presa con SL. Gli sfottò non sono mappati di default, ma in alternativa potete assegnarli ai pulsanti L/ZL o R/ZR.

Controller GameCube

Se siete giocatori nostalgici di Smash Bros, il GameCube controller è senza dubbio la periferica di controllo più indicata. I tasti X e Y consentono di saltare, con A si attacca e con il piccolo pulsante rosso B si usa la moss speciale. Lo smash è relegato invece al C-stick, mentre per schernire gli avversari si può usare il D-pad. Per sollevare gli scudi premete contemporaneamente i due dorsali. Per afferrare il vostro avversario, invece, premete Z.

Tenere presente che questi schemi di controllo sono le configurazioni predefinite per ciascuna periferica, e che ognuno di essi può essere personalizzato a proprio piacimento. Se ne trovate una di vostro gradimento, potete salvarla per riutilizzarla in qualsiasi momento.

Quanti lottatori del roster avete provato finora? Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come sbloccare velocemente i personaggi di Super Smash Bros Ultimate.