Super Smash Bros Ultimate: Guida gli Amiibo, funzionalità e allenamento

I giocatori di Super Smash Bros Ultimate possono usare gli Amiibo per accedere a una serie di funzionalità utili. Di seguito vi diremo tutto quello che c'è da sapere sull'impiego delle statuine Nintendo nel nuovo brawler disponibile su Switch.

Il roster di Super Smash Bros Ultimate include 74 personaggi, quindi ci sono molti Amiibo che potremo usare. Grazie al sistema degli Spiriti, inoltre, ci sono numerosi lottatori extra che vengono introdotti a loro volta nel gioco.

Per prima cosa parleremo degli Amiibo principali. Questi sono riservati ai combattenti giocabili: alcuni di essi sono ancora sprovvisti del supporto Amiibo, ma Nintendo ha già dei piani per inserirli in futuro. Di seguito elenchiamo tutti gli Amiibo principali di Super Smash Bros Ultimate:

Bayonetta

Bowser

Bowser Jr.

Captain Falcon

Cloud

Corrin

Daisy

Diddy Kong

Donkey Kong

Dr. Mario

Duck Hunt

Falco

Fox

Ganondorf

Greninja

The Ice Climbers

Ike

Inkling

Isabelle (Animal Crossing)

Jigglypuff

King Dedede

King K.Rule (in arrivo a febbraio 2019)

Kirby

Link

Little Mac

Lucario

Lucas

Luigi

Mario

Marth

Mega Man

Meta Knight

Mewtwo

Mii Brawler

Mii Gunner

Mii Fighter

Mr Game & Watch

Ness

Captain Olimar

Pac-Man

Palutena

Peach

Pichu

Pikachu

Piranha Plant (in arrivo a febbraio 2019)

Pit

Pokemon Trainer (Charizard, Ivysaur e Squirtle)

Ridley

R.O.B. the robot

Robin

Rosalina

Roy

Ryu

Samus

Sheik

Shulk

Snake

Sonic

Toon Link

Villager

Wario

Wii Fit Trainer

Wolf

Yoshi

Young Link

Zelda

Zero Suit Samus

Ci sono anche funzionalità Amiibo per un gruppo di personaggi che non sono presenti come combattenti: stiamo parlando di quelli in forma di Spirito (ad esempio Shovel Knight, Tom Nook ecc.). Sfruttando le funzioni Amiibo possiamo sbloccare gli spiriti di questi personaggi senza dover passare dalle altre modalità. Ne elenchiamo alcuni di seguito:

Detective Pikachu

Koopa Troopa

Alm & Celica (Young)

Urbosa

Shovel Knight

Timmy & Tommy

Able Sisters

Pikmin

Digby

Resetti

Tom Nook

Blathers

Guardian

Bokoblin

Yarn Poochy

Toad

DJ K.K.

Octoling Octopus

Tiki

Off the Hook

Octoling Girl & Octoling Boy

Chibi-Robo

Metroid

Waluigi

Goomba

Boo

Waddle Dee

Midna (Wolf Link)

Resetti

Kicks

Rover

Kapp'n

Come usare gli Amiibo in Super Smash Bros Ultimate

Per accedere alle funzionalità Amiibo bisogna selezionare il relativo menu nella sezione "Giochi e altro", direttamente del menu principale. Ad accogliervi ci sarà un breve tutorial che vi spiegherà le feature principali supportate nel gioco.

Quella più importante ci consente di allenare i nostri combattenti, facendoli lottare contro la CPU o contro noi stessi. Ecco alcuni consigli per sfruttare l'allenamento Amiibo in Super Smash Bros Ultimate:

Il vostro Amiibo crescerà dal livello 1 al 50, con diverse tecniche da apprendere dopo aver raggiunto determinati traguardi.

Per i primi 20 livelli vi consigliamo Mirror Match. Questo è il termine usato per abbinare un Amiibo contro lo stesso combattente. Se state allenando Samus, per esempio, potrete farla lottare contro Samus stessa.

In allenamento usate tutte le mosse disponibili per ogni personaggio. Un Amiibo imparerà solo mosse e combo che usate per combatterli.

Potete insegnare loro una mossa specifica impostando il danno del combattente Amiibo al 300%, e poi usando la mossa desiderata per sconfiggerli.

Se non siete sicuri di usare il combattente che stai allenando, usa un avversario CPU di livello 9.

Al livello 20 inizia ad affrontare tutti i combattenti. Provate tutti i personaggi del roster, questo vi aiuterà a variare le mosse del vostro personaggio.

Dal livello 30 in poi affrontate Lucario, Rosalina e Lumo.

Un altro ottimo modo per migliorare i vostri combattenti Amiibo è quello di potenziarli con gli Spiriti. Questi possono essere utilizzati per trasferire abilità particolari al vostro personaggio. Tutto quello che dovete fare è andare nel menu Amiibo e selezionare Aggiorna. A questo punto scegliete lo Spirito che volete usare: le proprietà di ciascuno di essi sono elencate nella sezione apposita, quindi assicuratevi di selezionare quello più adatto ai vostri scopi.