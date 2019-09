Super Smash Bros Ultimate: Home-Run Contest e nuovi Amiibo annunciati

Sono tante le novità in arrivo per i fan di Super Smash Bros Ultimate: a partire da oggi il roster si arricchirà di due comprimari d'eccezione, Banjo-Kazooie, inoltre è stato annunciato il prossimo arrivo di Terry Bogard da Fatal Fury.

Insieme a Banjo-Kazooie, Nintendo ha reso disponibile per il download anche l'aggiornamento 5.0 di Super Smash Bros Ultimate che introduce una serie di interessanti novità come il ritorno della modalità Home-Run Contest, la quale vede i giocatori impegnati a colpire un sacco da boxe per cercare di lanciarlo il più lontano possibile.

Con l'aggiornamento 5.0 fanno il loro debutto anche cinque costumi per i Mii Fighters dedicati ad alcuni personaggi di serie come Mega Man, Pokemon e Mystical Ninja:

Mystical Ninja: Goemon (Swordfighter)

Mega Man: Proto Man (Gunner)

Pokémon: Team Rocket (Brawler)

Undertale: Sans (Gunner)

Mega Man X: Zero (Swordfighter)

Infine, sono stati annunciati tre nuovi Amiibo della serie Super Smash Bros, ovvero Chrom, Incineroar e Simon Belmont (Castlevania), tutti in arrivo nei negozi il 15 novembre. Tante novità dunque per i giocatori del celebre picchiaduro, che può contare su una community viva e attiva galvanizzata da un supporto post lancio che sembra non conoscere crisi.